Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Thiaroye entre pollution et érosion : un désastre écologique sans fin ! (Abdoulaye Diack)

Entre l’avancée inquiétante de l’érosion côtière, l’insalubrité grandissante et les rejets anarchiques de déchets, Thiaroye, cette commune de la banlieue dakaroise, fait face à une crise environnementale qui menace aussi bien les habitants que l’écosystème marin.




Fatime Gueye

Lundi 11 Mai 2026 - 17:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter