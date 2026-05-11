Thiaroye entre pollution et érosion : un désastre écologique sans fin ! (Abdoulaye Diack)

Entre l’avancée inquiétante de l’érosion côtière, l’insalubrité grandissante et les rejets anarchiques de déchets, Thiaroye, cette commune de la banlieue dakaroise, fait face à une crise environnementale qui menace aussi bien les habitants que l’écosystème marin.

Fatime Gueye

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