L’OL chute au Stadium et perd la main pour la Ligue des champions

Battu hier soir à Toulouse (2-1), l'Olympique Lyonnais a cédé sa troisième place au profit de Lille à seulement une journée de la fin du championnat. Les hommes de Paulo Fonseca n'ont désormais plus leur destin entre les mains pour une qualification directe en C1.



C’est une fin de série qui arrive au pire moment possible pour les Rhodaniens. Invaincus au Stadium de Toulouse depuis août 2014, les Lyonnais ont vu leur dynamique de quatre victoires consécutives se briser net hier soir. Cette contre-performance fait basculer l'OL à la quatrième place du classement, avec un point de retard sur Lille, vainqueur de Monaco. Pour espérer retrouver le podium lors de l'ultime journée, Lyon devra impérativement s'imposer face au Lens de Pierre Sage tout en espérant une défaite ou un nul des Lillois contre Auxerre.



Le revers lyonnais s'est dessiné dès l'entame de match. Privés de leur entraîneur Carles Martinez Novell, suspendu, les Toulousains ont ouvert le score dès la 10e minute grâce à Dayann Methalie, idéalement servi par Yann Gboho après un mouvement initié par Aron Dönnum. Ce manque d'implication initiale a été pointé du doigt par Paulo Fonseca, qui a regretté après la rencontre une carence flagrante d'agressivité défensive et une incapacité à remporter les duels et les deuxièmes ballons.



Malgré les débats entourant son avenir, le jeune Brésilien Endrick a été l'un des rares Lyonnais à la hauteur de l'événement. Multipliant les tentatives, il s'est heurté à plusieurs reprises à un Guillaume Restes impérial avant de finir par délivrer une passe décisive sur corner pour l'égalisation de Corentin Tolisso à la 71e minute. Cependant, la fragilité défensive chronique de l'OL a ressurgi seulement sept minutes plus tard, lorsque Warren Kamanzi a redonné l'avantage au TFC face à une arrière-garde apathique.



Même l'expulsion de Dönnum en fin de match n'a pas permis aux Lyonnais d'inverser la tendance. Désormais quatrièmes avec un seul point d'avance sur Rennes, les joueurs de l'OL doivent maintenant se concentrer sur la sécurisation de leur place européenne pour ne pas tout gâcher. Si Paulo Fonseca estime que la position actuelle de l'équipe relève du miracle, il a néanmoins promis que ses joueurs n'abandonneraient pas avant le coup de sifflet final du championnat dimanche prochain à Décines, informe l'Equipe.