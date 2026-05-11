Crystal Palace : l'international sénégalais Ismaïla Sarr entre dans l’histoire de son club

L’ailier sénégalais de Crystal Palace, Ismaïla Sarr, a atteint la barre des 20 buts toutes compétitions confondues cette saison après avoir marqué dimanche contre Everton FC, en Premier League.



Le Sénégalais de 28 ans a égalisé à la 34e minute d’une superbe volée du gauche hors de portée du gardien Jordan Pickford. Grâce à cette réalisation, Ismaïla Sarr devient le deuxième joueur de Crystal Palace, depuis l’ère Premier League, à inscrire au moins 20 buts sur une saison toutes compétitions confondues.



L’international sénégalais rejoint ainsi Andy Johnson dans l’histoire du club londonien. Avec encore trois rencontres de championnat à disputer, il pourrait même dépasser cette performance.



Déjà auteur du but le plus rapide de l’histoire de la Ligue Conférence cette saison, Ismaïla Sarr confirme son excellente forme et son rôle majeur dans les performances des Eagles, informe le quotidien SOLO.

