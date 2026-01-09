Activité de Vicat au Sénégal: le Ciment se contracte de -1,5% et les Granulats une progression de +26,6% au Sénégal au 3ème trimestre 2025

Le Chiffre d’affaires consolidé en Afrique (Sénégal, Mali, Mauritanie) du groupe Vicat est de 83 millions d'euros, soit plus de 54 milliards CFA, au troisième trimestre 2025. D’après le groupe Vicat, l’activité Ciment au Sénégal reste impactée par une détérioration des prix domestiques liée à l’entrée d’un nouvel acteur sur le marché.



Les volumes enregistrent une légère progression au 3ème trimestre. « Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment au Sénégal se contracte de -1,5%. La montée en puissance du four 6 se poursuit, avec l’objectif d’atteindre sa capacité nominale dans les prochains mois. Ce nouveau four a déjà commencé à contribuer à la réduction des coûts de production avec pour objectif, à moyen terme, une baisse de l’ordre de 20 € par tonne produite ».



Selon le groupe Vicat, le chiffre d’affaires opérationnel Granulats au Sénégal a enregistré une progression de +26,6% au 3ème trimestre, portée par une forte hausse des volumes consécutive au redémarrage de plusieurs grands chantiers publics. « L’accélération des travaux de construction du port de Ndayane, situé au sud de Dakar, commence à contribuer positivement à l’activité. Les prix ont également légèrement augmenté sur la période ».



Au Mali, l’activité reste pénalisée par un environnement local difficile. « Les volumes sont en forte baisse, affectés par les délestages du réseau électrique et une pénurie de transporteurs, qui perturbent l’approvisionnement ». Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment baisse de -65,2% au 3ème trimestre. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Mauritanie est stable à -0,1% à périmètre et change constants au 3ème trimestre. La publication des Résultats annuels 2025 du groupe Vicat est prévue le 17 février 2026 après bourse.