Cancer du sein : l'aspirine peut-elle aider à combattre la maladie ?

Des chercheurs britanniques testeront pour la première fois sur des patients si l'aspirine peut aider à combattre les formes agressives du cancer du sein tels que le cancer dit 'triple négatif' qui est notamment plus répandu chez les jeunes femmes noires.



L'essai clinique, mené sur des femmes atteintes d'un cancer du sein triple négatif, est mené par une équipe du Christie NHS Foundation Trust à Manchester, au Royaume-Uni.



Les médecins soupçonnent que ce sont les propriétés anti-inflammatoires de l'aspirine, et non son effet analgésique, qui aident au traitement.



Des études animales ont déjà montré des résultats encourageants.



Plus répandu chez les jeunes femmes noires

Il existe des preuves que l'aspirine peut aider à prévenir d'autres cancers et à réduire le risque de propagation de la maladie.



Mais il est trop tôt pour recommander aux gens de commencer à prendre le médicament. Plus d'études à ce sujet sont nécessaires.



Chaque année, environ 8 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein triple négatif au Royaume-Uni, un type de cancer du sein moins courant mais généralement plus agressif qui affecte de manière disproportionnée les femmes noires plus jeunes.



Ces tumeurs ne possèdent pas les récepteurs de certains autres cancers du sein, ce qui signifie que certains traitements, tels que l'herceptine, ne fonctionneront pas. Bien que d'autres médicaments et traitements puissent aider.