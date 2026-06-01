Actualisation de la page Facebook de Sonko : énième symbole d'un divorce avec le président Diomaye ?

En avril 2024, dans la foulée de son élection à la présidence de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye avait nommé Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Depuis lors, ce dernier affichait sur sa page Facebook une photo de couverture le montrant aux côtés du chef de l'État, marchant côte à côte sur un tapis rouge. Cette image est restée inchangée pendant de longs mois, en dépit des « divergences profondes » qui secouaient le sommet de l'exécutif, des tensions d'ailleurs publiquement admises par Ousmane Sonko lui-même.
Cependant, tard dans la nuit du dimanche 31 mai au lundi 1er juin 2026, aux alentours de 1 heure du matin (GMT), l’ancien Premier ministre (aujourd'hui président de l’Assemblée nationale à la suite de son limogeage) a discrètement modifié sa charte graphique. Il a ainsi remplacé ce cliché historique par un nouveau visuel mettant à l'honneur le premier congrès national du parti PASTEF prévu le samedi 6 juin, formation politique dont il assure toujours la présidence.
S’il s'avère délicat d'établir un lien direct avec les tensions persistantes entre le président et son ex-mentor, de nombreux militants de PASTEF y perçoivent le signal d’une nouvelle escalade de la crise politique. «Le président Sonko veut nous dire de rester focalisés sur notre congrès et de ne pas nous préoccuper de la trahison du militant dissident. On avance et on remportera la présidentielle de 2029», a commenté le militant Karim Baldé sur ses réseaux sociaux.
S’il s'avère délicat d'établir un lien direct avec les tensions persistantes entre le président et son ex-mentor, de nombreux militants de PASTEF y perçoivent le signal d’une nouvelle escalade de la crise politique. «Le président Sonko veut nous dire de rester focalisés sur notre congrès et de ne pas nous préoccuper de la trahison du militant dissident. On avance et on remportera la présidentielle de 2029», a commenté le militant Karim Baldé sur ses réseaux sociaux.
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