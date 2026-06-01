Actualisation de la page Facebook de Sonko : énième symbole d'un divorce avec le président Diomaye ?

Cependant, tard dans la nuit du dimanche 31 mai au lundi 1er juin 2026, aux alentours de 1 heure du matin (GMT), l’ancien Premier ministre (aujourd'hui président de l’Assemblée nationale à la suite de son limogeage) a discrètement modifié sa charte graphique. Il a ainsi remplacé ce cliché historique par un nouveau visuel mettant à l'honneur le premier congrès national du parti PASTEF prévu le samedi 6 juin, formation politique dont il assure toujours la présidence.



S’il s'avère délicat d'établir un lien direct avec les tensions persistantes entre le président et son ex-mentor, de nombreux militants de PASTEF y perçoivent le signal d’une nouvelle escalade de la crise politique. «Le président Sonko veut nous dire de rester focalisés sur notre congrès et de ne pas nous préoccuper de la trahison du militant dissident. On avance et on remportera la présidentielle de 2029», a commenté le militant Karim Baldé sur ses réseaux sociaux.