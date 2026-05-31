Affaire enlèvement de Sonko par «des terroristes» : la journaliste Aïssatou Diop Fall convoquée à la DSC

Selon les informations de nos confrères de Seneweb, la journaliste Aïssatou Diop Fall est convoquée à la Division spéciale de cybersécurité (DSC) de la police nationale, à la suite d’une autosaisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar. La patronne de la chaîne TV Public Sn est attendue, lundi 1er juin, devant les enquêteurs.



A l’origine de cette afffaire, la journaliste aurait déclaré qu’elle souhaiterait que le Président du parti Pastef (pouvoir), Ousmane Sonko, soit enlevé par des terroristes.



Face au tollé suscité par ses propos, Aïssatou Diop Fall avait présenté ses excuses dans une nouvelle vidéo. Visiblement non convaincu par les excuses, le procureur Ibrahima Ndoye a ordonné au chef de la DSC de la convoquer pour audition.