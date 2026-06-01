Liban: au cimetière de Haret Saida, des familles enterrent leurs morts sous les bombes israéliennes

C’est un cimetière proche de Saïda : sur les tombes, des fleurs et des portraits des défunts. Certains apparaissent en armes sur des photos ornées des emblèmes et slogans du Hezbollah.



D’autres portraits n’affichent aucun symbole, des victimes civiles, comme ce jeune homme dont le corps a été pris en charge par le maire de la ville : « Je suis allé à la morgue. Ils me l’ont montré... Il n’avait plus de tête, et une partie de son corps était coupé », raconte Mustapha Al Zain.



L’homme tient à nous dire que la mère du défunt lui a demandé d’embrasser la tête de son fils, pour elle. « Qu’est-ce que je réponds ? Que son fils n’a plus de tête ? », interroge notre interlocuteur, qui a fini par déposer un baiser sur les pieds de la victime.



« Je parle d’un jeune homme qui n’avait aucune affiliation politique ni militaire, souligne le maire de la ville. C’était un ingénieur. Il venait de France, de Toulouse, où il vivait. Sa seule faute est de s’être rendu dans sa maison pour récupérer quelques affaires pour sa mère. »



Au cimetière de Haret Saida, on rencontre aussi des parents de combattants du Hezbollah. Vêtue et voilée de noir, Im Mahdi vient se recueillir sur la tombe fraichement creusée pour son neveu. Mais à quelques mètres de là, c’est son fils unique qui a été enterré il y a moins de deux ans, lui aussi tué dans la guerre contre Israël.



« Nous sommes des combattants, lance-t-elle en souriant. Nos martyrs sont grands, nos martyrs sont notre histoire, nos martyrs sont nos gloires, nos martyrs sont notre Coran vivant. J'ai dit à Dieu Tout-Puissant : "Me voici à Ton service, je T'offre mon unique enfant". C'est moi qui l'ai offert pour le martyr. C'est moi qui l'ai fait marcher sur cette voie depuis sa naissance. »



Le Hezbollah ne communique aucun chiffre des tués dans ses rangs.