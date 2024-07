Actualité politique, 100 premiers jours du Président Diomaye : Amadou Ba donne rendez-vous très prochainement

Lors de la cérémonie de commémoration du 5e anniversaire du décès d'Ousmane Tanor Dieng, ancien secrétaire général du Parti socialiste, Amadou Ba, a promis de se prononcer sur les 100 premiers jours du Président Diomaye et de l’actualité politique. Il donne rendez-vous très prochainement.



« Je reviendrai dans les détails pour commenter l’actualité politique nationale très prochainement », a déclaré, l’ancien Premier ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2024.



Il promet une analyse approfondie des 100 premiers jours de la présidence de Diomaye et des développements politiques récents.



Pour rappel, dans une longue tribune publiée récemment, Amadou Ba affirme vouloir lancer un « nouveau cadre porteur d’une nouvelle dynamique et d’une nouvelle orientation politique ».



L’ancien Premier ministre pourrait donc créer son propre mouvement ou parti. Il a avec lui plusieurs fidèles qui le soutiennent, comme l’ancien ministre Cheikh Oumar Hann. Mais il appelle désormais à une grande union, invitant « tous ses amis et cadres du pays et de la diaspora » à le rejoindre.



Il appelle aussi à un espace politique apaisé, loin des démons de la division et de la violence. Il explique que ce nouveau cadre va se mettre en place dans les prochaines semaines.