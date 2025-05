Trafic de drogues Paris-Dakar via le restaurant "White Dream" : un célèbre jet-setteur arrêté alors qu’illustre tentait d’effacer des preuves

Une quatrième personne a été arrêté dans l’affaire de trafic de drogue liée au restaurant-bar-lounge "White Dream", situé aux Almadies. W. Diop, une figure bien connue du milieu mondain dakarois, a été interpellé et placé en garde à vue par l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), selon les informations relayées par le journal Libération.



D’après la même source, W. Diop aurait été mandaté depuis la France pour effacer toute trace compromettante dans un appartement loué par O. Diatta, le propriétaire du "White Dream", déjà écroué dans le cadre de cette enquête tentaculaire. Ce que le jet-setteur ignorait, c’est que les lieux étaient placés sous surveillance par les enquêteurs, après la saisie de stupéfiants dans un autre appartement aux Mamelles où logeait O. Diatta alias Soundiata.



« C’est presque en flagrant délit que W. Diop a été arrêté », révèle le quotidien, précisant que le mis en cause est poursuivi pour « aide ou assistance dans une entreprise de blanchiment de capitaux sur fond de trafic de drogue ».

Trois personnes avaient déjà été arrêtées dans cette affaire retentissante à savoir O. Diatta, propriétaire du restaurant, M. P. Guèye Thiandoum, livreur, et M. S. Barry, comptable-gérant du "White Dream". Tous trois sont en détention pour « association de malfaiteurs, importation de haschich en bande organisée et blanchiment de capitaux. »



Pour rappel c’est grâce à une descente effectuée par les éléments de l’Ocrtis le 19 avril dernier au domicile de Magatte Pathé Guèye Thiandoum que le démantèlement dudit réseau de trafic de drogues à démarrer. En 80 grammes de haschisch et plusieurs doses conditionnées ont été découvertes chez le livreur qui a pointé du doigt son patron O. Diatta comme fournisseur. La perquisition de l’appartement de ce dernier a permis la saisie de 12 plaquettes de 100 grammes et 18 plaquettes de 50 grammes de haschisch, ainsi que le baril ayant servi à l’acheminement de la drogue depuis Paris, et plusieurs documents liés à ses activités illicites.