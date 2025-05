Dialogue national du 28 mai : la jeunesse de Taxawu Sénégal annonce sa participation

Mamadou Ibn Ababacar Mbaye, membre de la Jeunesse de Taxawu Sénégal, a annoncé la participation de son mouvement au dialogue national prévu le 28 mai 2025. Une décision présentée comme un acte de cohérence et de responsabilité politique.

« Nous avons répondu à l’appel au dialogue de Macky Sall, au plus fort des tensions. Par cohérence et par sens des responsabilités, nous répondrons à celui du Président Bassirou Diomaye Faye », lit-on dans le communiqué parvenu à PressAfrik.



Le responsable de la jeunesse de Taxawu Sénégal souligne toutefois que « cette présence au dialogue n’a rien d’un soutien aveugle au pouvoir en place. Nous irons avec nos convictions. Pas pour accompagner, mais pour proposer, débattre, convaincre. Et toujours, droits dans nos bottes. »



Rappelons que l’Alliance pour la République (Apr) a décidé hier vendredi de boycotter ce rendez-vous initié par le chef de l’État pour discuter des réformes institutionnelles.