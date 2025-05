Kaolack : plus de 80 kg faux médicaments d’une valeur de 10 millions FCFA saisis

L'Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a mené, du 5 au 9 mai 2025, une mission de contrôle dans la région de Kaolack, en collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Cette opération de routine, pilotée par la Direction de l’Inspection et de la Surveillance du Marché, a permis d’inspecter 18 officines et d’identifier cinq dépôts illégaux de médicaments.



Selon un communiqué de presse parvenu à PressAfrik, « les inspections ont abouti à la saisie de 80 kilogrammes de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, pour une valeur marchande estimée à plus de 10 millions de francs CFA. Ces produits, retirés du circuit informel, représentent un danger pour la santé publique. »



L’agence rappelle que ces actions s’inscrivent dans ses missions régaliennes, qui consistent à garantir aux citoyens un accès à des médicaments sûrs, de qualité et à coût abordable. Elle avertit que « tout contrevenant s’expose à des sanctions prévues par la loi pharmaceutique N° 2023-06 du 13 juin 2023. »



En outre, l’ARP invite la population « à faire preuve de vigilance et à n’acheter leurs médicaments que dans des pharmacies agréées, seuls points de vente reconnus par les autorités sanitaires. »