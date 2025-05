Accident tragique de Velingara : une cellule d'accompagnement psychosocial installée au CEM de Saré Coly Sallé

À la suite de l’accident tragique survenu samedi dernier impliquant des élèves du collège de Saré Coly Sallé, le Centre académique d’orientation scolaire et professionnelle (CAOSP) de Kolda, en collaboration avec l’antenne départementale de l’orientation scolaire et professionnelle de Vélingara, a mis en place ce jeudi 8 mai une cellule d’accompagnement psychosocial dédiée aux élèves et au personnel administratif.



Ce dispositif, instauré en réponse à l’incident survenu à Saré Thialy, a pour objectif de fournir un soutien psychologique immédiat et d’offrir une écoute active aux victimes, qu’elles soient directement ou indirectement touchées. « Il est essentiel d’agir rapidement pour atténuer l’impact émotionnel et prévenir les séquelles psychotraumatiques », a souligné l’un des psychologues mobilisés.



La cellule offre un espace sécurisé où les élèves peuvent exprimer leurs émotions et bénéficier d’un accompagnement psychologique adapté. Au programme : des séances de débriefing collectif, des entretiens individualisés, ainsi que des groupes de parole destinés aux enseignants et au personnel administratif. Des activités de sensibilisation ont également été organisées pour mieux comprendre et gérer les réactions émotionnelles face à un tel choc.



Cet accompagnement psychosocial vise à limiter les effets psychotraumatiques à moyen et long terme, tout en favorisant un retour progressif à un climat scolaire serein et propice aux apprentissages. Les autorités éducatives locales se sont engagées à poursuivre ce soutien aussi longtemps que nécessaire afin d’assurer la continuité des activités pédagogiques dans les meilleures conditions.



« Au-delà de l’urgence, il s’agit d’aider nos élèves à retrouver leur équilibre émotionnel et leur motivation pour les études », a déclaré un responsable du CAOSP, appelant à la solidarité et à l’engagement de toute la communauté éducative.

L’initiative a été saluée par les parents d’élèves et les acteurs locaux, qui voient en cette cellule un premier pas vers la guérison collective.