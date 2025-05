Affaire Dabish Pro : Khady Thiam avoue et justifie ses actes

Khady Thiam, connue sous le nom de « Dabish Pro » n’a pas froid aux yeux. En effet la jeune femme qui a été arrêtée par la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC), a reconnu être à l’origine de publications controversées sur Facebook. D’après Libération, qui a eu accès à ses déclarations lors de son audition, elle a reconnu être à l’origine des publications controversées, tout en assurant avoir agi avec la conviction que ses démarches étaient légales.



Placée en garde à vue à la suite d’un signalement de la Commission des données personnelles (CDP), Khady Thiam a expliqué avoir fait à ces publications uniquement après avoir averti les clientes concernées. « Je suis l'auteur des publications. Elles ont été faites suite au consentement des personnes ayant adhéré à mes services de vente à crédit et qui n'ont pas respecté les délais de paiement préalablement fixés. Avant toute publication, j'avertis le concerné que ses images pourraient être publiées. Les concernés peuvent aussi rendre les produits en cas de difficulté à payer », a-t-elle déclaré.



Elle a soutenu également que ces clauses étaient mentionnées dans un contrat signé par les participantes avant la remise des téléphones achetés à crédit. « Je ne savais pas que ces publications pouvaient avoir des conséquences. Avant toute remise de matériel, dans le cadre du paiement par tranches, les concernées signent la décharge; et, par la même occasion, elles prennent connaissance des conditions de publication de leurs photos en cas de non-paiement. Par contre je ne fais pas de précision sur les modalités de la publication ainsi que la durée de la disponibilité de la publication sur les réseaux sociaux », a-t-elle plaidé, affirmant avoir agi de bonne foi.



Khady Thiam a confié n’avoir eu recours à ces publications qu’en dernier recours. « Il m'arrive d'être magnanime aussi en accordant des délais supplémentaires. C'est vraiment dans des situations où la personne n'affiche pas la volonté de payer que je procède à la publication de ses images. Il est arrivé d'ailleurs que je porte plainte à la Division des investigations criminelles pour des faits relatifs au non-paiement des sommes dues. Je précise que dans la plupart des cas, les concernés ne réagissent qu'après la publication de leurs images sur les réseaux sociaux », a-t-elle indiqué.



Khady Thiam, désormais placée sous mandat de dépôt, sera jugée lundi prochain devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Elle est poursuivie pour « collecte et diffusion illicites de données personnelles. »