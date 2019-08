Adama Gaye depuis la prison: "Je veux qu'on me reconnaisse le statut de prisonnier politique"

A la suite de notre article d’hier qui lui était consacré, Adama Gaye nous a fait dire ceci par l’intermédiaire d’un de ses avocats : « Je suis un prisonnier politique et je veux qu’on me reconnaisse ce statut. En même temps que tous les écrits qui me sont reprochés, j’assume ma posture d’intellectuel libre de critiquer les décisions du gouvernement de mon pays et de donner mon point de vue sur la marche de la société dans laquelle je vis. »



L’éminent journaliste converti aux affaires promet aussi de régler ses comptes avec tous ceux qui ont attenté à son honneur depuis qu’il a été emprisonné. Il a dit apprécier à sa juste valeur le soutien que le « Témoin » lui apporte.



Sur ce point, d’ailleurs, force est de révéler que durant la journée d’hier, nos téléphones ont failli exploser tellement étaient nombreux les messages de sympathie et de soutien à Adama Gaye que nous avons reçus. Rarement article du « Témoin » aura suscité autant de réactions à notre niveau. Preuve de l’immense soutien dont jouit paradoxalement ce journaliste-consultant réputé tirer sur tout le monde.



Le Témoin