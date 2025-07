Adebayor recadre un internaute : « Je suis une légende FIFA, comme Pelé »

Officiellement à la retraite depuis 2023 après un retour au Togo pour porter les couleurs de l’AC Semassi, l’ancien attaquant d’Arsenal, de Tottenham et du Real Madrid, Emmanuel Adebayor, est aujourd’hui consultant sportif pour la chaîne New World TV et ambassadeur de la Confédération Africaine de Football (CAF). Et dans un live TikTok, la légende du football africain a très mal pris une remarque d’un internaute qui affirmait ne pas considérer Adebayor comme une légende historique du football mondial.



«Ecoute moi bien. Quand je vais dans les organisations de la FIFA, on met mon nom, Sheyi Emmanuel Adebayor, et en bas, ils mettent "la légende". Donc toi, tu es au-dessus de la FIFA ? Pour toi, je ne suis pas une légende de la FIFA ? Légende, c’est une autre catégorie. Mais si la FIFA met ça, qu’Emmanuel Adebayor est une légende, que Pelé est une légende, quelle est la différence ? Pelé est une légende de la FIFA, on est d’accord ? Je suis aussi une légende de la FIFA». Une déclaration qui n’a pas tardé à faire réagir sur les réseaux sociaux.





Avec Footmercato