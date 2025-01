Administration, secteur public et parapublic : Ousmane Sonko annonce une réforme en profondeur de la gouvernance

« Je veillerai personnellement avec mon gouvernement à la mise en place du cadre de gouvernance du changement, à la neutralisation des obstacles au changement et au respect strict de la déontologie. En effet, la réussite de cet agenda national Transformation Sénégal 2050, dans ses déclinaisons périodiques, exige une réforme en profondeur de la gouvernance depuis la présence de la République, où sera logé le Conseil présidentiel, jusqu'au dernier échelon des concentrés et aux entités décentralisées.

A la primature, nous veillerons à l'opérationnalisation et à la dynamisation du comité de modernisation d'administration publique, structure de supervision et d'appui pour conduire la réforme et le renouveau de l'administration », a déclaré le Premier ministre ce lundi 20 janvier 2025, à l’ouverture de la conférence des administrateurs et managers publics qui s’est tenue à Diamniadio.



Dans la même lancée, le chef du Gouvernement a évoqué la mise en place d'une structure chargée de coordonner et de suivre la mise en œuvre des projets avec des objectifs clairs, des indicateurs d'effet et des indicateurs d'impact précis. Ce schéma selon lui, devra dicter dès lors l'organisation verticale et horizontale de l'administration. Ousmane Sonko a annoncé la création très prochainement de l'Agence nationale de centralisation de la commande publique, dont le projet de décret sera incessamment soumis au chef de l'État.



« Cette agence permettra de rationaliser les dépenses de l'État et d'améliorer nos marges de manœuvre budgétaire dans le cadre d'un assainissement durable et d'une gestion vertueuse et saine de nos finances publiques. Mesdames et messieurs, chers participants. À l'expérience, il est clair que les seules mesures structurelles, organisationnelles et textuelles ne seraient garantir à elles seules la réussite de cet immense chantier qui nous attend. Il nous faudra donc identifier, combattre et neutraliser les obstacles au changement », a souligné le Premier ministre.



« Je m'évertuerai, en tant que chef du gouvernement, à ce que notre administration suive le processus enclenché dans la plus stricte discipline. Le contraire conforterait l'idée souvent émise de la présence à côté et certainement en dessous de l'Etat apparent d'un Etat profond, souterrain, d'une hiérarchie parallèle, informelle, qui détiendrait secrètement le pouvoir décisionnel, survivant aux alternances politiques, se maintenant de façon cohérente et regroupant des représentants d'intérêts d'un établissement. Mon gouvernement agira avec toute l'énergie nécessaire contre toute entrave vicieuse au processus de transformation », déclaré le Premier ministre Ousmane Sonko.