Adresse à la Nation: Macky Sall fera face à des journalistes dont Pape Alé Niang, Babacar Fall, et Maimouna Ndour Faye

Le président Macky Sall va faire une adresse à la Nation mardi soir à partir de 20H00 au Palais présidentiel, à l'occasion du nouvel an. Il profitera de cet événement pour faire s'exprimer en langue wolof en faisant face à des journalistes dont Pape Alé Niang, Babacar Fall, et Maimouna Ndour Faye.



Selon Les Echos, le staff de communication du président Sall (Seydou Gueye, Abdou Latif Coulibaly, Ousmane Ba) a décidé de choisir, puisque c'est en wolof que des journalistes des médias audiovisuels. Macky Sall montre qu'il ne va éluder aucune question et qu'il est prêt à faire face à tout journaliste qui se présente à lui, rapportent nos confrères.