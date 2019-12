AdresseALaNation - Macky annonce l’ouverture de 13 Centres de formation professionnelle en 2020

Le Chef de l’Etat, Macky Sall, a annoncé mardi soir l’ouverture de 13 Centres de formation professionnelle pour l’année 2020. Ceci dans le cadre de « sa vision d’un développement solidaire et inclusif ».



« L’année 2020 verra l’ouverture de 13 Centres de formation professionnelle, et le lancement des travaux pour 15 autres, au titre du Programme de 45 Centres départementaux de formation professionnelle », a dit le président de la République lors de son discours de nouvel an.



Le chef de l’Etat de rappeler sa vision à l’horizon 2025: « Ma vision d’un développement solidaire et inclusif reste intacte, pour l’accès universel à cinq objectifs majeurs à l’horizon 2025 : accès à l’eau et à l’assainissement, accès à l’électricité, aux services de transport, à la santé, et à l’éducation ; une éducation de qualité, qui prépare mieux notre jeunesse à l’employabilité et à la vie productive » .