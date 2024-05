Exonérations accordées aux sociétés minières : le Trésor délesté de plus de 234 milliards Fcfa

La Douane a été contrainte, sur décision écrite des anciennes autorités, d'accorder des exonérations évaluées à 234,989 milliards Fcfa aux sociétés minières sur la période allant de 2015 à 2018, alors que ces sociétés, bénéficiaires de ces exonérations, brasse des milliards Fcfa et, parfois, dans l'opacité totale.



Selon la Cour des comptes, par année, ces exonérations représentent plus de la moitié des recettes budgétaires fiscales et non fiscales recouvrées dans le secteur minier, soit 59% sur la période.



Selon Libération, à l'exception de la gestion 2016, les exonérations douanières ont ainsi augmenté durant la période, particulièrement en 2018 où elles ont progressé de 1,99 milliard de francs Cfa par rapport à la gestion 2017.



Suivant la nature de recettes, les exonérations les plus importantes concernent la Tva pour un montant de 159, 829 milliards de Fcfa soit 68,01% et les droits de douane pour 52,717 milliards Fcfa soit un taux de 22,43%.



Parmi les bénéficiaires, on peut citer Grand côte opération (23,9 milliards), Sabodala gold operations (8,2 milliards de Fcfa), Ciment du Sahel (25,8 milliards), Sococim (34, 2 milliards), Mako exploration (5,4 milliards), Petowal mining Sa (6,8 milliards), Dangote Cement (12,3 milliards), Agem Sénégal (1,1 milliard Fcfa).