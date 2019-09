Aéroport Blaise Diagne de Dakar : laissés à eux-mêmes, 19 voyageurs de Air Sénégal dénoncent leur situation

Laissés à eux-mêmes à l'aéroport international de Blaise de Diagne de Dakar, 19 passagers de Air Sénégal dénoncent leur situation. Ils déplorent le manque d'information après avoir été informés que l'avion était plein. "Nous sommes arrivés 2h avant ou même 3h. A un moment donné, on nous dit que l'avion est plein. Ils disent qu'ils vont nous mettre dans un autre avion, soit Air France. Il est déjà 12h. On est pas parti à l'hôtel, et on a aucun document qui atteste qu'on prendra Air France", a dénoncé Thierno Agne , un des passagers.





Il ajoute qu'on leur a aussi proposé de prendre un autre vol de Air Sénégal lundi matin. Ce qui étonne le plus M. Agne, c'est d'avoir vu des voyageurs venus après eux, c'est-à-dire en retard, être ambarqués dans l'avion supposé être plein.