Touba : un maçon de 25 ans arrêté pour sextorsion et chantage

Un jeune maçon domicilié au quartier Ndiogop a été placé en garde à vue, lundi 26 janvier 2026. Il est accusé d'avoir piégé une jeune femme et de l'avoir soumise à un chantage sexuel permanent durant plusieurs mois.



Selon les éléments de l'enquête, le suspect, A. Ndiaye, a patiemment gagné la confiance de sa victime, C. Mbaye. Sous prétexte de « prouver son affection », il a réussi à obtenir de sa part une vidéo à caractère intime. Dès réception des images, le jeune homme a menacé de diffuser la vidéo à sa famille et à son entourage si elle refusait de se plier à ses exigences.



Terrorisée par le scandale, rapporte « L’Observateur », la victime a cédé une première fois et a subi une relation sexuelle sous la contrainte au domicile du suspect. Pensant que ce sacrifice suffirait à acheter son silence, elle a découvert avec effroi que le chantage ne fait que commencer. A. Ndiaye aurait alors utilisé cette même vidéo pour institutionnaliser une pression permanente, exigeant des rencontres répétées.



À bout de forces, la jeune femme a finalement porté plainte auprès des services de police de Touba. L'interpellation du suspect a permis de lancer des investigations techniques. Les enquêteurs ont analysé ses appareils électroniques pour confirmer l'historique des menaces et la présence des fichiers compromettants. Le mis en cause est poursuivi pour « collecte illicite de données à caractère personnel, Chantage et diffusion illicite de données à caractère obscène ».



Le dossier est actuellement entre les mains du Parquet de Touba pour la suite de la procédure judiciaire.



