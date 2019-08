Affaire 94 milliards FCFA: l’accusé Mamour Diallo blanchi par l’Assemblée nationale

La commission d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale du Sénégal, installée depuis février dernier, a blanchi l’ancien directeur des impôts, Mamour Diallo, accusé par l’opposant Ousmane Sonko d’avoir détourné 94 milliards FCFA. Elle s’exprimera face à la presse vendredi.



« Les recoupements qui ont été faits dans le cadre de cette affaire, ont montré qu’il ne peut pas y avoir de détournement de deniers publics. Mamour Diallo n’a rien commis des accusations portées à son encontre. Il était impossible que l’ancien directeur des Domaines puisse détourner un centime de cet argent qui est dans le compte du trésor public », a confié un membre à ‘L’Obs’.



Au total, une trentaine de personnes ont a été entendue dans cette affaire. En dehors des journalistes Madiambal Diagne et Mouth Mbane, différentes personnalités ont défilé devant les députés à l’Assemblée nationale : Mamour Diallo, l’ex-Directeur des impôts et domaines, Birima Mangara, l’ancien ministre du Budget (retourné à l’Inspection générale d’Etat), entre autres.



Certaines personnalités convoquées ont échappé aux enquêteurs. Il s’agit du leader du Pastef, Ousmane Sonko, Ismaïla BA présenté comme le prête-nom de Sonko. Il aurait créé la société Afrique Tax and Law Advisor Services (ATLAS), qui aurait négocié avec les ayants-droits du titre foncier en question. Amadou BA, ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, aujourd’hui à la tête du département des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.