Joal : le récit de l’effroyable chavirement d’une pirogue de fortune

Après que 12 morts, 31 rescapés et plus de 100 disparus ont été enregistrés dans le chavirement d'une pirogue de fortune au large de la plage de Ngazobil (commune de Joal), une rescapée témoigne sur les circonstances du drame.
Selon «L’Observateur», dans sa publication du vendredi, le samedi 20 décembre, l’embarcation de pêche a quitté «clandestinement Diamaguène, un village des îles du Saloum, pour une traversée périlleuse vers l’Espagne». Parmi les voyageurs, figuraient des Gambiens, des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais ayant «payé chacun 400.000 F CFA». Le drame débute lorsque «sous un ciel hostile, des vagues énormes s’abattent sur la coque fragile, alors que le capitaine avait des soucis pour maitriser» sa pirogue.
Dans une confession au quotidien, une rescapée gambienne révèle qu’«avant même que la pirogue ne se renverse, plusieurs hommes, dans un instinct de survie, ont quitté l’embarcation et se sont jetés à l’eau (…) un mouvement de masse, des vagues et la pirogue s’est renversée. Et c’était le sauve-qui-peut».
Après le chavirement de la pirogue, il a fallu plusieurs heures avant que les sapeurs-pompiers n’interviennent, suite à une alerte d’un conducteur de moto.
Selon «L’Observateur», dans sa publication du vendredi, le samedi 20 décembre, l’embarcation de pêche a quitté «clandestinement Diamaguène, un village des îles du Saloum, pour une traversée périlleuse vers l’Espagne». Parmi les voyageurs, figuraient des Gambiens, des Guinéens, des Maliens, des Sénégalais ayant «payé chacun 400.000 F CFA». Le drame débute lorsque «sous un ciel hostile, des vagues énormes s’abattent sur la coque fragile, alors que le capitaine avait des soucis pour maitriser» sa pirogue.
Dans une confession au quotidien, une rescapée gambienne révèle qu’«avant même que la pirogue ne se renverse, plusieurs hommes, dans un instinct de survie, ont quitté l’embarcation et se sont jetés à l’eau (…) un mouvement de masse, des vagues et la pirogue s’est renversée. Et c’était le sauve-qui-peut».
Après le chavirement de la pirogue, il a fallu plusieurs heures avant que les sapeurs-pompiers n’interviennent, suite à une alerte d’un conducteur de moto.
Autres articles
-
Kolda : Néné Koïta appelle à une mobilisation massive pour porter Ousmane Sonko au pouvoir
-
En Côte d'Ivoire, les femmes sous représentées lors des élections législatives du 27 décembre
-
Sécurité nationale ; Me Bamba Cissé annonce des commissariats urbains pour chaque département du Sénégal
-
Féminicides au Sénégal : plus de 17 femmes tuées en 2025, la pression s’accentue pour une réforme du Code de la famille
-
Meurtre présumé de Bintou Guèye par son mari : les mis en cause édifiés sur leur sort ce vendredi