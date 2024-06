Affaire Ababacar Sarr : le Stade de Mbour va saisir le Tribunal arbitral du sport

Le Stade de Mbour a réagi à la décision de la Commission de recours de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) qui a infirmé le procès-verbal de la commission de discipline de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LFSP) concernant "l'affaire Ababacar Sarr".



Dans un communiqué, le Stade de Mbour exprime « sa ferme condamnation à l'encontre de la décision du procès-verbal numéro Numéro 07/2023/2024 rendue par la Commission des Recours de la Fédération Sénégalaise de Football ».



Le Stade de Mbour informe qu'il « entend saisir le Tribunal Arbitral du Sport afin de contester cette décision et obtenir réparation pour les préjudices subis ».



En outre, les Stadistes appellent « toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais, épris de justice, à se mobiliser pour empêcher que cette décision inique ne fasse jurisprudence ».



Pour rappel, la Commission des Recours de la Fédération Sénégalaise de Football a infirmé la décision de la Commission de discipline sur le dossier Ababacar Sarr.



En conséquence, le Stade de Mbour se voit retirer deux points au classement, ce qui le rend désormais relégable. Le Jaraaf assure sa deuxième place et le Casa Sport assure son maintient en Ligue 1.