Affaire Adama Faye : le frère de Marième Faye Sall libéré, le dossier classé sans suite

Placé en garde à vue par la Section de Recherches, Adama Faye a été relâché après avoir trouvé un accord avec le plaignant, T. Fall. Selon les clarifications du journal Les Échos, cette affaire ne constitue en réalité pas une escroquerie, ni n'a de connotation politique.



À en croire le journal, en 2021, Adama Faye a vendu un terrain à T. Fall pour 275 millions de francs CFA, avec un premier versement de 105 millions de francs. Par la suite, T. Fall a estimé que le terrain était litigieux, ce qu'Adama Faye a nié. Ainsi, M. Fall a souhaité finaliser la transaction chez un notaire, mais le frère de l'ex-Première dame Marième Faye Sall a refusé, affirmant que le solde devait d'abord être payé intégralement. Face à cette situation, Fall a porté l'affaire en justice.



Lors de l'enquête, T Fall a réitéré ses accusations de litige sur le terrain, tandis qu'Adama Faye a maintenu que le terrain n'était pas litigieux et que Fall s'était désisté de l'achat. Selon le sieur Faye, le plaignant a soudainement exigé le remboursement de son argent, ce qu'il ne pouvait pas faire immédiatement. Il a toutefois remboursé 50 millions de francs sur les 105 millions initialement reçus.



Le terrain en question est actuellement occupé par des mécaniciens. L'affaire a été résolue après qu'Adama Faye et T. Fall ont trouvé un accord, conduisant à la libération du beau frère de Macky Sall et au classement de l'affaire.



Adama Faye affirmait que "ses seuls torts étaient d'être le frère de l'ex-Première dame et d'avoir eu des différends avec Macky Sall en raison de l'affaire Adji Sarr, ce qui aurait perturbé ses transactions foncières."