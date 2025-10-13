Affaire Aliou Sall et son épouse : le PJF autorise la consignation des 240 millions FCFA

L’issue du feuilleton judiciaire concernant l'ancien maire de Guédiawaye et son épouse semble proche. L'un de leurs avocats, Me El Hadji Diouf, a annoncé à l’instant que la justice a finalement autorisé la consignation de la somme de 240 millions de FCFA, étape cruciale vers leur libération.



« Juste, c'est une introduction parce qu'on n'a pas encore terminé le travail, mais on vient de nous autoriser à consigner les 240 millions et nous sommes actuellement partis à la caisse de dépôt et de consignation(CDC). Il faut dire que quand même, la tentative est un peu longue. Depuis ce matin, nous sommes restés là, en train d'attendre l'ordonnance du juge », a déclaré Me Diouf.



L'avocat a confirmé que l'attente a pris fin avec la délivrance de l'ordonnance judiciaire, « Finalement, il est tombé cette ordonnance qui vaut autorisation de consigner la somme de 240 millions ».



Me Diouf s'est montré confiant quant à la fin de la procédure, assurant qu' « il n'y aura désormais plus d’obstacles, pas de problèmes pour libérer l'ancien maire de Guédiawaye et son épouse ».



L'avocat a promis de revenir vers les médias « dans quelques instants » dès que le paiement de la caution sera finalisé et que tout sera « bouclé » pour la libération de leur client.