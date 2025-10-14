Affaire Aliou Sall et son épouse : le parquet financier pourrait faire appel

Aliou Sall et son épouse ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire, hier, lundi 13 octobre après avoir consigné la somme de 240. 000 Fcfa. Ce contrôle judiciaire a été accompagné de deux mesures contraignantes. Sauf autorisation du juge, Aliou Sall et son épouse sont interdits de sortir du territoire. Ils devront émarger chaque fin du moins dans le cabinet du président du Collège des juges d'instruction financier. Cependant, d’après « Libération », le parquet financier pourrait faire appel, car il avait requis le mandat de dépôt sauf consignation de la somme de 572 millions de Fcfa.



Pour rappel, Aliou Sall a été inculpé pour « association de malfaiteurs en vue de commettre un blanchiment de capitaux, corruption et trafic d'influence » en lien avec les montants reçus de Sertem dont le directeur général Léopold Ngom a été entendu puis relâché. Quant à son épouse, elle a été inculpée pour « association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux ».