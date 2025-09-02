Affaire Arcelor Mittal : Birima Mangara entendu par le doyen des juges

L’ancien ministre délégué en charge du Budget, Birima Mangara, a été discrètement auditionné par le doyen des juges dans l'affaire Arcelor Mittal. Selon le journal Libération, son interrogatoire eu lieu le 21 août dernier, vingt-quatre heures après celui de l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye.



En effet, une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Dakar pour « association de malfaiteurs, corruption, recel, blanchiment de capitaux, escroquerie et complicité » dans le cadre de cette affaire.



Suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par l'État du Sénégal, la procédure vise nommément ArcelorMittal Holdings AG (anciennement dénommée Mittal Steel Holdings AG), ArcelorMittal, ArcelorMittal Limited, ArcelorMittal Holland II BV, ArcelorMittal Mining Sénégal SA et ArcelorMittal Infrastructures Sénégal SA.



Pour rappel, Birima Mangara, ancien ministre du Budget sous le régime de Macky Sall, avait saisi le tribunal arbitral à la date du 30 mai 2014 pour demander le retrait de la procédure intentée contre Mittal. Or, cet acte relevait plutôt des prérogatives de l'État, via l'agent judiciaire de l’État, complètement écarté de la procédure.