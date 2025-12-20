Affaire Aziz Dabala–Waly : le principal mis en cause accuse Tarba Mbaye et Nabou Lèye devant le juge

De nouvelles révélations viennent raviver l’affaire dite Aziz Dabala–Waly, à la suite de l’audition au fond du principal mis en cause, Mamadou Lamine Diaw, alias Modou Lô. Face au juge d’instruction, ce dernier a livré une version des faits lourde d’accusations, mettant en cause plusieurs personnes qu’il présente comme les véritables commanditaires.Selon ses déclarations, Mamadou Lamine Diaw affirme avoir agi sur instruction de Mouhamadou Mbackiou Mbaye, dit Tarba Mbaye, et de Nabou Lèye. Il soutient qu’Aziz Dabala aurait été la cible d’un plan initial consistant à « coucher avec lui et le filmer », avant que cette option ne soit abandonnée au profit d’une décision plus radicale prise, selon lui, au cours d’une réunion. Le mis en cause va plus loin en déclarant que Tarba Mbaye aurait porté le coup final à Aziz Dabala, avec l’implication de Nabou Lèye et de Waly.Devant le magistrat instructeur, Mamadou Lamine Diaw dit avoir décidé de « dire toute la vérité » après avoir estimé avoir été floué financièrement. Il affirme que sur les deux millions de francs CFA qui lui auraient été promis, il n’aurait perçu que 500 000 francs CFA.Ces accusations ont toutefois été formellement rejetées par Tarba Mbaye. Interpellé jeudi soir à l’Aéroport international Blaise-Diagne, puis entendu par les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), ce dernier a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés, déclarant ne pas connaître son accusateur.Son avocat, Me Alioune Badara Fall, affirme que « les réquisitions téléphoniques ont totalement blanchi » son client. À l’issue de son audition, Tarba Mbaye a été remis en liberté, tout en restant à la disposition de la justice. Il a été convoqué lundi à la DIC, en vue de sa présentation devant le juge d’instruction.Selon Libération, le magistrat instructeur prévoit également de convoquer Nabou Lèye et d’ordonner l’extraction de prison de Mamadou Lamine Diaw afin d’organiser une confrontation entre les différentes parties, une étape décisive dans ce dossier judiciaire aux multiples zones d’ombre.