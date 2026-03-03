Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Enseignement supérieur : le paiement des bourses de février débute ce mercredi



Enseignement supérieur : le paiement des bourses de février débute ce mercredi
La Direction des Bourses du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) a annoncé, ce mardi 3 mars 2026, le lancement du paiement des allocations d'études pour le mois de février. Le communiqué officiel précise que les virements et mises à disposition des fonds pour les étudiants des établissements publics débuteront dès demain, mercredi 4 mars 2026.
 
Cette mesure concerne l'ensemble des bénéficiaires au titre de l'année universitaire 2025-2026. Le Directeur des bourses, Jean Amédée Diatta, confirme par cet acte la régularité du calendrier de paiement pour le second mois de l'année civile. Les étudiants pourront ainsi accéder à leurs allocations via les canaux de paiement habituels (banques ou opérateurs de transfert de fonds agréés).
Autres articles


Mardi 3 Mars 2026 - 22:08


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter