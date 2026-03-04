Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : quatre (4) nouvelles personnes arrêtées à Thiès

L’enquête «tentaculaire» menée par la Brigade de recherches de Keur Massar (banlieue dakaroise) pour «association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue» connaît un nouveau développement.



Quatre individus ont été arrêtés, mardi 03 mars, à Thiès (70km à l'est de Dakar), par les éléments de la Brigade de recherches, avant d'être transférés à Dakar, selon le quotidien Libération. Les mis en cause auraient entretenu des liens entre eux. Ils auraient également connu Cheikh Ahmadou Guèye ainsi que son présumé partenaire El Hadji Dioum, arrêtés auparavant à Thiès et placés sous mandat de dépôt. L’exploitation de leurs téléphones aurait permis aux enquêteurs de découvrir des échanges compromettants, évoquant l’organisation de rencontres privées. Deux autres membres présumés du réseau, qui avaient pris la fuite, ont été localisés dans une ville religieuse.



Avec ces nouvelles arrestations, le nombre total de personnes interpellées dans cette affaire s’élève désormais à 37. Parmi elles, 32 ont déjà été placées sous mandat de dépôt, dont trois lors de la dernière vague d’interpellations.