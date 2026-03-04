Candidature de Macky Sall à l’ONU : le plaidoyer de Cheikh Oumar Sy pour une «union sacrée»

Le débat ne se limite plus aux cercles diplomatiques. De nombreuses voix ont officiellement apporté leur approbation à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire Général de l'ONU. L’objectif est d’obtenir le soutien officiel du chef d'État sénégalais pour porter son prédécesseur vers les plus hautes responsabilités internationales. Pour ces acteurs, il ne s'agit pas d'une question de politique intérieure, mais d'une « cause nationale ».



​Parmi les voix fortes de ce mouvement, l’ancien parlementaire Cheikh Oumar Sy. Selon lui, Macky Sall possède les atouts nécessaires pour naviguer dans les eaux troubles de la géopolitique mondiale. «J'estime aujourd'hui qu'il a le profil et qu'il a l'expérience de diriger une telle institution. C'est même un honneur pour le Sénégal de défendre sa candidature», affirme-t-il sur iRadio.



​Au-delà des frontières sénégalaises, M. Sy voit en cette candidature un levier pour le continent : « C'est toute l'Afrique aujourd'hui qui doit être derrière Macky Sall. Cela nous permettrait de peser sur les décisions internationales, que ce soit face aux tensions entre les États-Unis, Israël ou l’Iran. La voix de l'Afrique doit peser, et Macky Sall peut le faire ».



​Cependant, cette ambition internationale soulève des questions sur le passif judiciaire et politique de l’ex-président. Sur ce point, Cheikh Oumar Sy se veut catégorique et balaie les critiques des détracteurs qui évoquent d'éventuelles poursuites. « Jusqu'à présent, ils n'ont apporté aucune preuve. Le président Macky Sall n'est poursuivi pour rien du tout », martèle l’ancien député.



​Il estime que les autorités actuelles n’ont pas utilisé les mécanismes légaux à leur disposition pour engager des poursuites concernant les faits relatés par certains opposants. Alors que le palais de l'Avenue Senghor n'a pas officiellement pris position sur le dossier de candidature, Cheikh Oumar Sy interprète la situation comme un signal tacite : «S'il n'y a aucune réponse du Sénégal pour s'opposer à la candidature de Macky Sall, ça veut dire qu'il se concentre à ce qu'il se présente ».

