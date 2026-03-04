Tivaouane : le domicile familial de deux commerçants cambriolés, 15 millions de FCFA emportés

Le domicile familial de deux commerçants a été cambriolé par effraction par des individus armés, le 03 mars 2026, vers 5 heures du matin, à Keur Ndiobo, dans la commune de Tivaouane (ouest). Les assaillants ont emporté 15 millions de FCFA, après avoir violenté des occupants.
Blessée à la tête lors de l’attaque, une des victimes de ce cambriolage a assuré que les présumés voleurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule de type 4×4 leur appartenant.
Alertés vers 5h30, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane se sont rendus sur les lieux pour les constatations d’usage, selon l'Agence de Presse Sénégalaise. Une enquête a été ouverte, afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de cette attaque.
