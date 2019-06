Affaire BBC-Aliou Sall: " la corruption est devenue une éthique d'accaparement au Sénégal " Dr Cheikh Gueye

Le Docteur en géographie, Cheikh Guèye, s'invite au débat sur le "scandale à 10 milliards de dollars" sur le pétrole Sénégalais. Selon lui, la corruption est devenue un problème social au Sénégal. Selon lui, " qui d'entre nous, a un besoin et ne sent pas la nécessité de savoir s'il n'a pas un parent ou un ami qui est là où il doit régler son problème, y'en a pas. C'est le premier réflexe que nous avons". "Donc, souligne le spécialiste en Géographie, la corruption c'est d'abord un problème social, elle est très ancrée dans la société, dans la mentalité des Sénégalais.C'est même devenue une éthique d'accaparement, de contrôle privatif des ressources. Et, c'est tout ça qui se reflète au niveau de nos États". Il est d'avis que "c'est comme ça qu'il faut l'adresser".



L'invité de l'émission "Objection" de Sud Fm de ce dimanche 23 juin 2019, appelle les Sénégalais à ne pas porter toute leur énergie que sur le pétrole. "J'ai toujours dénoncé toute la corruption qui existe sur le foncier. Bientôt on n'aura plus aucun espace foncier au Sénégal. Il y a eu là aussi une mafia qui s'est bien organisée, qui se met entre pouvoir politique, juridique et financier pour accaparer toutes les ressources foncières. Et, là c'est relatif aux moyens que nos propres acteurs économiques ont". Avant de préciser qu' : "On n'est pas à l'échelle du pétrole et o du gaz. Mais déjà a cette échelle là, y a énormément de pratiques corruptives".