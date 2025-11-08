Affaire Badara Gadiaga : le parquet s’oppose à la demande de mise en liberté provisoire

Le chroniqueur de la TFM, Badara Gadiaga, devra encore patienter derrière les barreaux. Le parquet a en effet émis un avis défavorable à la demande de liberté provisoire déposée par ses avocats. Le dossier est désormais entre les mains du Doyen des juges, seul habilité à statuer sur la requête.



Selon les informations rapportées par Libération, la défense de M. Gadiaga avait introduit cette demande après l’audition au fond de leur client. Incarcéré depuis juillet dernier, le journaliste est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles, discours contraires aux bonnes mœurs et offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République. »



Badara Gadiaga a toujours rejeté les faits qui lui sont reprochés. Lors de son audition à la Division spéciale de cybersécurité, au moment de son arrestation, il avait nié toute intention malveillante. Il a réitéré cette position devant le juge d’instruction, soutenant qu’il n’a commis aucune infraction.

