Affaire "Baiser" : les danseurs de Wally Seck condamnés à un mois de prison ferme

Le Tribunal des Flagrants délits de Dakar a condamné ce mardi 6 juillet les deux danseurs de Wally Seck à un an de prison dont un (1) mois ferme. Mouhamed Samb alias Ameth Thiou et de Amady Badiane ont été reconnus coupables, après s'être embrassés furtivement sur scène lors d'un concert. Ils étaient poursuivis pour attentat à la pudeur et acte contre nature.



Placés sous mandat de dépôt depuis le vendredi 25 juin, les prévenus ont été arrêtés suite aux plaintes introduites par l’Ong Jamra de Mame Mactar Guèye et le mouvement Nittu Dëgg dirigé par Abdou Karim Guèye alias Karim Xrum Xax.