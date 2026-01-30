Marché de l’UMOA : La BCEAO injecte 7 800 milliards FCFA

C’est un rendez-vous hebdomadaire que le secteur financier guette avec attention. Le 2 février prochain, la BCEAO lancera sa cinquième opération d'injection de liquidités de l'année. Les banques de l’Union monétaire Ouest-Africaine (UMOA) devront déposer leurs demandes auprès de la Banque Centrale. L’enjeu ? Accéder à une part des 7 800 milliards de FCFA que l’institut d’émission s’apprête à injecter sur le marché. Le taux minimum pour postuler à cette manne financière est fixé à 3,2500 %, ce que les experts appellent le "principal taux directeur".



Pour comprendre l'importance de cette annonce, il faut imaginer la BCEAO comme le "réservoir" du système financier. En injectant ces fonds pour une durée d'une semaine, elle permet aux banques locales (Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo, etc.) de maintenir leurs coffres pleins. Cela leur permet, à leur tour, de continuer à accorder des crédits aux entreprises pour leurs investissements et aux ménages pour leur consommation. Avec cette opération, le soutien global de la Banque Centrale grimpe à 8 074,9 milliards de FCFA, si l'on inclut les autres guichets d'intervention. Un montant colossal qui témoigne de la volonté de l'institution de continuer à offrir la liquidité en adéquation avec les besoins de l’économie et la stabilité monétaire et financière.