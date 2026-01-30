Paris: Kabirou Mbodje, milliardaire sénégalais, maintenu en prison pour des accusations portant sur huit viols

Fondateur de la plateforme de transfert d’argent "Wari" et milliardaire sénégalais, Kabirou Mbodje (61 ans) est en détention depuis un an maintenant, après avoir été mis en examen le 13 octobre 2022 pour des faits présumés de viols sur huit (08) femmes, pour la plupart employées de restauration ou escortes.



La chambre d’instruction de Paris a rejeté, mardi 28 janvier 2026, la demande de liberté provisoire introduite par l’accusé estimant que «les garanties présentées par la défense ne permettent pas d’envisager une mesure moins contraignante que l’incarcération», selon le quotidien Les Echos, qui cite «Le Parisien». Les juges estiment aussi qu’il y a un risque de pression sur les victimes.



Kabirou Mbodje, qui clame toujours son innocence et dénonce un complot pour lui «soutirer de l’argent», avait préalablement bénéficié d’une liberté sous contrôle judiciaire, avant que cette mesure ne soit révoquée par la justice, qui le suspecte de faire pression sur les témoins.