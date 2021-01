Affaire Boubacar Sèye: plusieurs personnalités dont Alioune Tine et Thierno Alassane Sall face à la presse vendredi

Le Collectif Noo Lank va animer vendredi une conférence de presse sur l'affaire Boubacar Seye. Elle sera animée par Alioune Tine, Elimane Kane, Dame Mbodj, Bruno d'erneville, Thierno Alassane Sall et les coordonateurs du collectif Noo lank avec la présence d'autres leaders de la société civile, informe un communiqué parvenu à PressAfrik.



La conférence se tiendra à 15h 00 et se tiendra au siège du M23, dieuppeul, à côté du commissariat et de la masquée de Dieuppeul, selon les organisateurs qui rappellent que les mesures barrières seront en vigueur.



Depuis vendredi dernier, le président de l’ONG Horizon sans frontières (HSF), Boubacar Seye, est entre les mains de la justice sénégalaise. Il avait été arrêté à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass alors qu'il revenait d'un voyage en Espagne. Il a accusé le gouvernement d’avoir « utilisé à de fins personnelles » les fonds alloués par l’Union européenne pour lutter contre l’émigration clandestine.