Affaire Café de Rome : La Cour suprême a tranché

La Cour Suprême a enfin donné son verdict dans l’affaire du Café de Rome. La haute juridiction a rejeté le pourvoi de Cheikh Tamba, Aminata Faye et trois autres de leurs collègues qui avaient été condamnés en première instance à deux (2) ans assortis d'un sursis.



La Cour d’Appel avait confirmé partiellement la décision de relaxe du premier juge et avait condamné Ckeikh Tamba et quatre autres de ses collègues à deux ans avec sursis, après avoir requalifié les faits d’abus de confiance en vol au préjudice de l’employeur.



Aux moyens de leur pourvoi, les requérants ont souligné devant la haute juridiction, une violation de la Cour d’appel qui, en requalifiant les faits en vol, n’a pas permis aux prévenus de se défendre sur ce nouveau délit retenu.



Les prévenus, Cheikh Tamba et 12 autres de ses collègues qui travaillaient au Café de Rome ont été accusés de vol par leur employeur, Michel Michelin qui n’avait pas quantifié le préjudice. Des accusations dégagées en touche par les travailleurs. Au final certains ont été condamnés par la Cour d’appel et d’autres relaxés.