Celebration de la fête du travail : Bamba Kassé plaide la mise en place d'une autorité de régulation pour les entreprises de presse

Ce 1er mai est célébré la journée du travail. Une occasion pour les centrales syndicales de faire part de leurs doléances au Chef de l’Etat. Durant leurs prises de paroles, ils ont presque à l’unanimité plaidé pour l’amélioration des conditions des travailleurs.



Bamba Kassé, secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (Synpics) a saisi l’occasion pour mettre à nu les difficultés qui gangrènent le secteur de la presse notamment, les entreprises de presse, les jeunes reporters qui vivent dans une précarité insoutenable face à « un patronat qui foule aux pieds les règles du Code du travail », les salaires dérisoires et la non prise en charge médicale des journalistes, de la convention collective.



Il a également plaidé pour la mise en place d'une autorité de régulation pour les entreprises de presse, d'une loi d’accès à l'information, d'une loi sur la publicité. Le secrétaire général du Synpics, a proposé des réformes à engager dans le secteur des médias afin d'avoir des entreprises de presse viables, garantissant par ailleurs la pluralité dans l'information.



Bamba Kassé a aussi lors de son plaidoyer annoncé son départ du poste de secrétaire général du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal Synpics).

« Ce 1er mai sera la dernière fois pour moi de m’adresser au président de la République en tant que syndicaliste, venu honorer, la traditionnelle cérémonie », a -t-il indiqué.