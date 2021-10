Affaire D-Média : la DGID demande au groupe de presse de désigner un plénipotentiaire pour trouver des concessions

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) demande au groupe Dmédia de mandater un plénipotentiaire qui va le représenter à la médiation initiée par le patronat de la presse.



Pour Mamadou Ibra Kane, président du Cdeps, « il était important de calmer la situation ». C’est pourquoi le patronat s’est rendu auprès du groupe D-Média pour solliciter son accord pour mener une médiation. C'est donc fort de cet accord que le président du Cdeps s’est rendu à la direction des impôts et des domaines où une entrevue de plus de 3 heures de temps avec la direction générale des impôts a eu lieu ce vendredi.



« C'est le DG lui-même qui nous a reçu avec ses plus proches collaborateurs. En l'occurrence le président de la législation au niveau de la DGID et le chef du recouvrement. Nous avons eu une rencontre très cordiale », a confié M. Kane, joint par Dakaractu.



Ainsi, la direction des impôts et domaines a décidé la suspension des poursuites pour toutes les entreprises de presse, de manière générale. Maintenant, dans le cadre spécifique du groupe D-média, « il est demandé à ce que le groupe mandate un plénipotentiaire pour discuter avec la DGID. »



Selon Mamadou Ibra Kane, au terme de cette discussion, pour toutes les entreprises de presse qui font l'objet de poursuites, « il sera établi un moratoire en fonction des moyens des entreprises de presse. Ce moratoire pourrait aller jusqu'à 36 mois », précise notre interlocuteur.



Autre chose importante à préciser, selon Mamadou Ibra Kane : dans la lignée de l'engagement que le président de la République avait pris concernant l'exonération fiscale et la remise gracieuse pour l'ensemble des entreprises de presse par rapport à leur dette, une commission sera mise en place par la DGID pour que toutes les entreprises de presse puissent faire une demande de remise gracieuse conformément à cet engagement.