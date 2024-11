Affaire Dieynaba Ndiaye : Dr Mbacké écope de 45 jours ferme, ses co-inculpés de 2 mois avec sursis

Attrait devant la barre du tribunal de Matam dans l'affaire l'opposant à son ex-épouse Dieynaba Ndiaye, Dr Mbacké a écopé de 45 jours de prison ferme. Ses co-inculpés, D. Mbodj, O. Ly Ba, I. Sow et M. Guèye, ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis. Ces décisions ont été rendues ce jeudi par le tribunal de Matam.



L'ex-épouse de Dr Macké, Dieynaba Ndiaye, séjourne depuis quelques mois au camp pénal de Liberté 6. Elle est accusée de diffusion de données à caractère personnel, à la suite d'une plainte déposée par son ex-époux. Pour ces faits, Dieynaba Ndiaye a été condamnée à 3 mois de prison, ainsi qu'à une amende de 4 millions de FCFA.



Dans le même temps, Dieynaba avait également déposé plainte contre son ex-mari pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) de 10 jours, ainsi que pour menaces, agressions, voies de fait, complicité et mise en danger de la vie d’autrui. C'est suite à cette plainte qu'a eu lieu l'arrestation de Dr Mbacké.