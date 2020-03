Affaire Djeyna : le Dg de l’Iseg, Mamadou Diop, fixé sur son sort ce mardi

En garde à vue depuis vendredi dernier, Mamadou Diop, le directeur général de l’Institut supérieur d’entrepreneurship et de gestion (Iseg), sera déféré ce mardi devant le Procureur de la République de Dakar.



Poursuivi pour « détournement de mineure », Mamadou Diop, surnommé « Diop le beau » qui pourrait être poursuivi pour « le délit de viol suivi de grossesse », sera fixé sur son sort ce mardi après son face-à-face avec le procureur près du tribunal de Grande de Dakar.



Selon des sources de L’Observateur, « il sera déféré ce mardi au parquet. Les policiers de la cybercriminalités ont achevé toutes les phases de la procédure, allant des auditions aux confrontations, en passant par la production d’indices concordantes et autres éléments de preuves intéressants l’enquête ».



A l’état actuel du dossier, soufflent des sources, la présumé victime, « n’est pas sous la mesure d’une garde à vue, encore moins d’un déferrement au parquet ». Serait-elle poursuivie pour publication ou complicité de publication de données à caractère personnel, après la publication lundi, de son extrait de naissance via les réseaux sociaux ? La suite de l’affaire nous édifiera.