Affaire Farba Ngom : Agnam prépare sa résistance

L’Alliance pour la République (APR) a lancé un appel à la mobilisation générale en prévision d’une grande manifestation prévue ce jeudi 23 janvier à Agnam. Cet événement vise à exprimer la détermination des partisans de l’APR et de leurs alliés, dans le cadre de l’Alliance pour la Transparence des Élections (ATEL), à s’opposer à ce qu'ils qualifient de « forfaiture en cours ». Le but de cette mobilisation, selon l'APR est de défendre la République et de préserver l'État de droit.

Dans un communiqué rendu public le mardi 21 janvier, le Secrétariat Exécutif National de l’APR a appelé tous les sympathisants, militants et responsables à se rassembler à Agnam pour faire face à ce qu'ils considèrent comme un pouvoir « inexpert et revanchard ». Selon le parti de l'ancien Président Macky Sall, la résistance est nécessaire pour préserver la République, la démocratie, ainsi que la paix, la stabilité et la sécurité du Sénégal.



Cette mobilisation survient dans le cadre de l’affaire Farba Ngom, député-maire d'Agnam, dont l'immunité parlementaire a fait l'objet de vives discussions. L’APR a dénoncé l’« acharnement » contre ce dernier et critiqué la gestion de son immunité parlementaire par la Commission ad hoc de l'Assemblée nationale.



Les responsables de l'APR insistent sur la nécessité de se mobiliser avec « détermination et engagement » pour défendre les valeurs républicaines face à ce qu'ils considèrent comme des attaques politiques injustifiées. La manifestation de jeudi 23 janvier est donc présentée comme un moment clé pour affirmer leur opposition à ce qu'ils appellent une « dérive » et soutenir Farba Ngom dans cette épreuve.