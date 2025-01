Affaire Farba Ngom, arrestations d’opposants : Taxawu Senegaal condamne et dénonce une « instrumentalisation des institutions »

À la veille de la plénière à l’Assemblée nationale consacrée à la levée de l’immunité parlementaire du député Farba Ngom, le mouvement Taxawu Senegaal, dirigé par Khalifa Sall, a publié un communiqué dénonçant ce qu’il qualifie « d’instrumentalisation des institutions de la République à des fins partisanes ». Le mouvement appelle à un « respect scrupuleux du suffrage des électeurs et de la séparation des pouvoirs ».



Taxawu Senegaal a également souligné les « propos prémonitoires » du Premier ministre lors de la dernière campagne électorale. En déclarant publiquement que Farba Ngom ne participerait plus à une élection au Sénégal, le chef du gouvernement a, selon le mouvement, « formulé une sentence anticipée en lieu et place des juridictions ».



Pour Taxawu Senegaal, les « faits qui se déroulent semblent donner corps à cette déclaration, laissant transparaître une volonté délibérée d’écarter un opposant ».



Le mouvement a, en outre, condamné vigoureusement la vague récente d’arrestations visant des chroniqueurs et leaders d’opinion, dénonçant une tentative de « museler l’opinion publique ». Il rappelle que la politique doit être perçue comme un « engagement noble, respectueux des règles démocratiques et des principes républicains ».



De plus, le mouvement de Khalifa Sall appelle les « autorités à faire preuve de sens de l’État afin de préserver les institutions de la République de toute instrumentalisation politique ».



Taxawu Senegaal exhorte l’opposition à se « mobiliser contre toutes les formes d’injustice et réaffirme avec force son engagement indéfectible en faveur de la défense des droits inaliénables de l’ensemble des parlementaires ».