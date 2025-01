Affaire Farba Ngom : « c’est politique, Farba Ngom est une cible toute désignée pour passer le premier », (Modou Diagne Fada )

Invité à l’émission grand jury de RFM ce dimanche, Modou Diagne Fada, ancien ministre, président du parti libéraux-démocrate-réformateur (LDR-ISL) s’est exprimé sur plusieurs sujets, dont la polémique autour de la levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, la gestion des deniers publics et la reddition des comptes, la cohésion sociale, le vivre ensemble face à la montée des discours ethnicistes LDR-ISL après la présidentielle et les législatives, la famille libérale, la gestion Pastef du pouvoir.



Interpellé sur l’affaire Farba Ngom, Fada de répondre : « Je considère que c'est une affaire politique ». Et d’ajouter : « Farba est une cible toute désignée pour passer le premier. Aujourd’hui, il n'y a que son immunité qui a été levée. Mais si demain, il est condamné définitivement, il doit céder sa place. On espérait qu'avec la rupture tant vantée, qu'on n'en serait pas encore là dans la même démarche, dans les mêmes approches. Mais ironie de l'histoire, on se rend compte qu'en l'espace de deux mois, un député a été radié et un autre a vu son unité parlementaire levée. Et on ne sait pas combien ils seront avant la fin de la législature qui ne vient que demain », a déclaré Modou Diagne Fada.



Selon l’ancien ministre la procédure est biaisée, elle est précipitée. « Moi qui vous parle, j'ai été député à quatre reprises. J'ai été président du groupe parlementaire. J'ai été vice-président de l'Assemblée nationale. Donc je connais assez bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et j'ai assisté à des procédures de levée d'immunité parlementaire à plusieurs reprises. L'Assemblée nationale est une institution sérieuse. C'est la deuxième institution du pays. L’immunité, elle est surtout pour l'Assemblée nationale. Elle n'est pas pour Farba Ngom ou pour le député en question. La procédure biaisée, procédure précipitée.



Modou Diagne Fada a également déploré un manque de respect envers les députés chargés de voter la levée de l’immunité parlementaire de Farba. « Quand vous demandez à une institution aussi sérieuse, composée d'honorables députés, d'honorables représentants du peuple, vous devez leur accorder de la considération et leur remettre toute la documentation nécessaire pour leur permettre de juger en toute conscience la situation. Mais on ne peut pas envoyer trois lettres, quatre lettres, dans lesquelles on rappelle des numéros de rapports, des numéros de dossiers, sans pour autant que le dossier lui-même ne soit transmis à l'Assemblée nationale », pour appuyer ses propos, il a évoqué la réaction du député de YAW Guy Marius Sagna.

« Même s'il a voté la levée de l'immunité parlementaire, notre jeune frère Guy Marius Sagna, a parlé de manque de considération des députés de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il a tout à fait raison. Véritablement, une sorte d'entorse à la bonne marche de l'institution, au règlement intérieur de l'institution. Et véritablement, dans ces conditions-là, si on lève l'immunité parlementaire de Farba Ngom, c'est parce que tout simplement, le parti Pastef dispose d'une majorité mécanique. Et dans ce cadre-là aussi, il n'y a pas de rupture », a dénoncé Fada.



« Farba Ngom est un allié, un ami, un frère et nous appartenons tous au même camp. Nous sommes tous du camp de l'opposition », a souligné Modou Diagne Fada.