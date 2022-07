Affaire François Mancabou : la femme du défunt introuvable après la convocation de la Dic

La Division des investigations criminelles (Dic), en charge de l'enquête sur le décès en détention continue de François Mancabou, supposé membre des éléments de la "Force spéciale" , a servi une convocation à Clémentine Coly, la femme du défunt. Mais, cette dernière, qui avait fait une sortie médiatique avant le décès de son mari, est actuellement introuvable.



Selon plusieurs médias de ce mardi, la dame est actuellement recherchée par la Dic. Source A qui donne plus de détails de cette convocation, renseigne que c’est au détour d’un coup de fil que la Dic avait convoqué hier lundi, Clémentine Coly, pour l'entendre sur ses déclarations à travers la fameuse vidéo, mais aussi, sur son mariage avec le défunt Mancabou. Mais l’entourage de cette dernière a exigé une convocation en bonne et due forme.



Suite à cela, les enquêteurs ont effectué le déplacement à l’adresse de la concernée, mais cette dernière est restée introuvable et injoignable.