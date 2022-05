Affaire Idrissa Gana Gueye : Quand les Arabes jonglent avec l'hypocrisie (Par Bachir Ba)

Au delà de l'acte fort posé par Idrissa Gana Gueye et la réaction minable et honteuse de certains Français, il est du devoir des croyants ( musulmans, chrétiens et juifs) de se poser la question sur l'hypocrisie de certains Arabes.



Le PSG est un club qui appartient depuis 2011 à Qatar Sports Investments (QSI), une filiale du fonds souverain Qatari "Qatar Investment Authority(QIA)".



L'homme d'affaires et ex tennisman qatari Nasser Al-Khelaïfi est le Président Directeur Général du club parisien et ce sont des moyens financiers très importants qui sont injectés par ses propriétaires pour permettre au club de la capitale française de rivaliser avec les plus grands du monde.

Sauf erreur de notre part, le Qatar, cette riche monarchie, est peuplé de musulmans sunnites; les Qataris sont aussi wahhabites (adeptes d'un islam très conservateur).



Comment alors expliquer que ces dirigeants du club francilien, acceptent non seulement que leur argent serve à faire la promotion de pratiques maudites et honnies par la religion; mais aussi qu'on veuille sanctionner un joueur qui refuse, en raison de ses convictions religieuses, de "cautionner" de tels faits.



Si les règles de l'Uefa ou la législation française peuvent avec la complicité des lobbies gays, imposer leur diktat aux clubs, les investisseurs détiennent le chéquier. Et on a l'habitude de dire que "qui paye commande".

Chers Arabes essayez de demander à vos clubs de faire la promotion de la cause plasetinienne, demandez aux joueurs dire non à l'embargo sur Gaza.



Vous allez certainement vous heurter au refus de ces dirigeants gays qui n'ont pas encore fini de s'afficher publiquement.

Toute manifestation à connotation politique lors d'un match de football est ouvertement interdite



En 2009, en Espagne, Frédéric Kanouté fut condamné en vertu d'un article qui considère comme faute grave le fait de relever son maillot. Il s'était montré solidaire avec la cause palestinienne.



La Fifa déclarait que "les messages n'ont pas leur place dans le jeu" . Et "la punition dépendra de la nature de celui-ci" , disait Jérôme Valcke.



Pourquoi aujourd'hui la Ligue française de football qui s'opposait au port du voile chez les joueuses, "cautionne" la publicité sur les actes contre nature, jusqu'à preuve d'un contraire impossible.



Les émirs des pays arabes, enclins à pendre des opposants pour de la pécadille, ne sont pas déterminés à défendre leur religion. En attendant que les lobbies Lgbt puissent acheter des clubs de foot et créer leurs compétitions, osez, chers investisseurs arabes, au moins élever la voix, exprimer votre désaccord et ne pas tergiverser et transiger avec vos principes.



Si la décision du Qatar de ne pas accepter les drapeaux arc en ciel dans les stades lors du prochain mondial est à saluer, l'émirat doit aller beaucoup plus loin, en osant faire face.



Défendre Idrissa Gana Gueye publiquement, condamner son lynchage médiatique et s'opposer à toute sanction, qu'elle soit disciplinaire, sportive ou financière. C'est sur ce terrain qu'on attend Nasser Al Khelaifi et ses concitoyens.



Dotés de moyens financiers importants, les dirigeants du monde arabe semblent n'être disponibles que pour conserver leurs privilèges et continuer à régner sur des trônes hérités. Ils se disent croyants et musulmans, pour la plupart, mais la défense des préceptes et principes de l'islam ne semblent pas être leur préoccupation immédiate.



Souvent l'islam a été attaqué et ses adeptes traqués et humiliés sans que vous ne leviez le plus petit doigt. Seule la rue arabe a eu, dans vos territoires le courage de riposter.



Nous n'avons rien contre les Arabes puisque que le Prophète Mohamed (psl) nous conseille d'aimer l'Arabe pour trois raisons.

Idrissa Gana Gueye mérite respect et si vous êtes vraiment croyants vous avez le devoir de le défendre et même de l'honorer.



Seulement, l'hypocrite ressemble trop au croyant et le verset 97 de la sourate Tawbah le Très Haut dit: "Les Bédouins (ndlr les Arabes) sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son Messager... ."



GANA, vous assumez vos convictions. Guèye, éloigné des gays, votre option est une liberté tout autant qu'un choix que dicte votre foi. Comme le lion (que vous êtes) ne broute pas de l'herbe, l'Islam ne se nourrit pas de petits compromis qui au final débouchent sur de grandes compromissions.



Ce n'est pas une question d'homophobie. Simpliste! D'ailleurs si la lutte contre la xénophobie bénéficiait d'autant d'égards, le monde serait plus humain.





Par Bachir Ba, Journaliste